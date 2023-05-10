Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği Konuk Evi Kız Yurdu’nda kalan öğrencilere yönelik meslek tanıtımı semineri düzenlendi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten yurtta kalan öğrenciler için bilgi ve motivasyon sağlayan etkinlikler çerçevesinde, meslek tanıtımı semineri gerçekleştirildi.

Yurtta düzenlenen etkinlikte Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halide Rümeysa Küçüköner tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonu arttırmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Seminerde öğrenciler de tercih etmeyi düşündükleri meslekler hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakaladı.

Program, öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik kısa film gösterimiyle sona erdi.