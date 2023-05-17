Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İLBANK işbirliğiyle kentin 2055 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek “Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi” için arıtma tesisinin kapasitesi arttırılıyor.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2. kısım içme suyu arıtma tesisi projesinde çalışmalara başladı.

Bu kapsamda DİSKİ teknik ekibi, arıtma tesisinin temel sondaj ve zemin etüdü çalışmalarına alanda başladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı.

Projenin Diyarbakır’da içme suyu sorununu çözme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Tutşi, nüfus artışları nedeniyle mevcut kapasitenin yeterli gelmediğini 2. merhaleyle kapasitenin arttırılarak bu sayede su arzı noktasında bir sıkıntı olmayacağını söyledi.

Tutşi, projeyle Dicle Barajından Diyarbakır’a saniyede 3 metreküp ilave su sağlancağını belirterek, "Şehrin şu anda aldığı suyu 2 katına çıkarmış olacağız. Bu çok önemli bir proje. Diyarbakır’ın vizyon projelerinden bir tanesi, İnşallah 2055 yılına kadar Diyarbakır’da öngörmüş olduğumuz şehrin gelişimi, nüfus artışına göre Diyarbakır’ımız herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacak" dedi.

DSİ'nin projeyi tamamladıktan sonra işletmeyi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (DİSKİ) devredeceği öğrenildi.

2. aşama tamamlandığında gelen suyun arıtılması için de DİSKİ, mevcut artıma tesisinin kapasitesini arttıracak.