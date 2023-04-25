Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerine yeni otobüs hattı seferleri başlatıldı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturulan ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi büneyesindeki Ulaşım Daire Başkanlığı, 25.04.2023 Salı günü itibariyle Sur ilçesi Ziyaret mahallesine günde 2 sefer olmak üzere (KR) koduyla (1 araç ile) toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Bağlar ilçesi Alatosun mahallesi’ne P-3 koduyla (1 araç ile) günde 3 kez toplu taşıma hizmeti verileceği, Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi'ne de günde 2 sefer olmak üzere (P-7) koduyla (1 araç ile) toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandığı kaydedildi.