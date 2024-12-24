Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi, akranları ve aileleriyle iletişimlerini güçlendirmeyi, teknolojik bağımlılıktan uzaklaşmalarını, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla "Geleceğin Şehrini Tasarla" projesi uygulamaya kondu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan haber göre proje kapsamında okulda eğitim alan bin 740 öğrenciden hayallerindeki şehirde görmek istedikleri yapıları geri dönüşüm malzemesi kullanılarak tasarlamaları istendi. Yaklaşık bir ay süren çalışmada 500 öğrencinin tasarladığı maketlerden 100'ü, okul koridorunda oluşturulan "Mezopotamya Şehri"nde sergilendi.

Öğrencilerin tasarladığı "kavgasız bahçe", "ağaçtan kütüphane", "duvarları olmayan hayvan barınağı", "organik meyve bahçesi" gibi rengârenk maketler, ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.