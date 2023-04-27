Diyarbakır’da özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören 4 öğrenci geliştirdikleri filtre sistemi ile dünya çapında en prestijli yarışmalarından olan The Earth Prize 2023'te birinci olarak 100 bin dolarlık ödülün sahibi oldular.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’da yaşayan ve özel bir eğitim kurumun da eğitim alan Avjin Aktop, Damla Zerya Aslan, Yağmur Delal Cengiz ve kardeşi Irmak Zelal Cengiz, yıl boyunca çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan dört öğrenci, ECaundry (Ekolojik Yıkama) adını verdikleri projelerini hayata geçirerek, çamaşır makinelerinin su tüketimini düşüren ve kullanılan suyun arıtılıp tekrar kullanılmasına olanak veren filtre sistemini geliştirdi.

Kurdukları ekibin adını ise 'Delavo' olarak veren gençler, yaptıkları hesaplamalar neticesin de akıllı filtre sistemi sayesinde bir makinenin yılda yaklaşık 8 bin 200 litre su tasarrufu sağlayabileceğini sistemin kısa sürede maliyetini telafi edebileceğini ortaya koydular.

Başarılı gençler, geliştirdikleri sistemle Peter McGarry tarafından kurulan İsviçre merkezli The Earth Foundation'ın bir girişimi olan, 13-19 yaş arasındaki öğrencilerin çevre ve iklim sorunları için ürettikleri projelerin yarıştığı dünyanın en prestijli çevresel sürdürülebilirlik yarışmalarından biri olan The Earth Prize 2023'e (Toprak Ödülü) katıldı.

Her sene dünya genelinde düzenlenen ve bu yıl da 116 farklı ülkeden 1290 takımın yarıştığı yarışmada Diyarbakırlı gençlerin oluşturduğu 'Delavo' takımı, dünya birinciliğine layık görülürken 100 bin dolarlık ödülü de almaya hak kazandı.