Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’dan gelen öğrencilere şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdi ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran yatırımlarını tanıttı.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin yatırımları, tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirilen geziler tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen organizasyonun son konukları Diyarbakır Ombudsman Öğrenci Topluluğu oldu. Şehrin muhtelif yerlerinde keşfe çıkan öğrenciler, Diyarbakır halkı adına vefa örneği göstererek Şehit Gaffar Okan’ın mezarını ziyaret ettiler.

Gezi programı kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen, Türkiye’nin tek parça halindeki longoz ormanı olan Acarlar Longozu gezildi.

Sakarya Nehri’nin Karadeniz’le buluştuğu nokta Yeni Mahalle, Büyükşehir marifetiyle yenilenen İl Ormanı Tabiat Parkı gibi doğal güzellikler ziyaret edildi.

Diyarbakırlı öğrenciler daha sonra Büyükşehir’in şehre kazandırdığı ve BELPAŞmarifetiyle işletilen Hanımeli Pazarı, Şifa Evi, Çikolata Evi, Vagon Park, Orman Park ve Kent Park işletmelerini inceleyerek şehir hakkında fikir sahibi oldular. Türkiye’nin önde gelen bitki üretim merkezi Fidan AŞ üretim alanı ve satış noktası Bahçem Park, domates üretiminde modern tekniklerin kullanıldığı Seracılık Mükemmeliyetçilik Merkezi, tarımsal üretim gerçekleşen Melen Botanik Vadisi’ndeki görsel harika lavanta bahçesinde bol bol fotoğraf çekildiler.