2023 yılının yarısı çoktan bitti. Ocak ayında kendinize daha sağlıklı besleneceğinize dair söz verdiyseniz bunun için çok geç değil. Aslında yaz mevsimi, beslenme düzeninizi iyileştirebilmek ve geliştirmek için harika bir zaman. Sabri Ülker Vakfı, beslenmeye yönelik önerileri paylaştıİSTANBUL (İGFA) - Yazın sürdürülebilir beslenme tercihine yönelmek; hem şimdi hem de uzun dönemde sağlıklı yaşama katkı sağlıyor. Gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgileri topluma ulaştıran Sabri Ülker Vakfı, yaz mevsiminde sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak isteyenler için önerilerini sıraladı.

SAĞLIKLI BİR BESLENME DÜZENİ OLUŞTURUN

Sabri Ülker Vakfı’nın paylaştığı öneriler şöyle;