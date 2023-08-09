Kahramanmaraş merkezli depremin acı vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Yunus Emre Tunçbilek'in cenazesinin karıştığı üzücü bir gerçek olarak gün yüzüne çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Tunçbilek'in aslen Adana'da defnedildiği anlaşıldı. Ancak sonrasında yaşanan karışıklık nedeniyle Yunus Emre'nin naaşı Adana'dan çıkarılarak İslahiye'de bulunan annesi ve kardeşinin yanına tekrar defnedildi.

Depremin yıkıcı etkisi altında olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden Yunus Emre Tunçbilek'in cenazesi, maalesef karışıklık sonucu yanlışlıkla Adana'ya defnedildi. İslahiye'de infaz koruma memuru olarak görev yapan Muhammed Tunçbilek'in eşi Ebru ve oğulları Yusuf ile Yunus Emre, depremde yıkılan Şehit Zafer Yılmaz Apartmanı'nın enkazında bulundu. Ebru Tunçbilek ve Yusuf'un cenazeleri arama kurtarma çalışmalarının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ancak, Yunus Emre'ye ulaşılamadı.

Deprem sonrası Yunus Emre Tunçbilek'in cenazesine ulaşma çabasıyla yola çıkan Muhammed Tunçbilek, yasal süreci başlatarak DNA testi yaptırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Yunus Emre Tunçbilek'in cenazesinin yanlışlıkla Adana'da polis memuru Mehmet Akif Yetişir'e ait olduğu düşünüldü. Bu tespitin ardından Muhammed Tunçbilek'in çabalarıyla Yunus Emre'nin cenazesi tekrar İslahiye'ye getirildi. Tunçbilek, İslahiye Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında annesi ve kardeşinin yanına defnedildi. Bu acı olay, depremin yarattığı karmaşa içinde yaşanan trajik bir hikayeye işaret ediyor.