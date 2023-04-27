Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği’nin (DOÇEK) kadın üyeleri, 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği tarafından Seddülbahir Tekke Koyu’nda düzenlenen “Yavrularım Biz Geldik” töreninde Ege’nin mavi sularına şehitler anısına kırmızı karanfiller bıraktılar.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı gün olan 25 Nisan’da düzenlenen törende savaşların en büyük acısını çeken anneler olduğundan hareketle şehit olan Mehmetçikler için “Yavrularım Biz Geldik” başlığında yapılan çağrıya Trakya’nın birçok il ve ilçesinden bin 102 anne katılım sağladı.

Seddülbahir Tekke Koyu’nda düzenlenen anma töreninde Dernek Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, yaptığı konuşmada; “15 NİSAN 1915'ten 25 NİSAN 2023'e Güney ve Kuzey cephesi, cehennem gibi yakıcı cehennem kadar ölümcül. Mehmet yüreğini siper etmiş. Can veriyor. Şehit oluyor ama bir karış toprak vermem diyor. 108 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Ülkenin 1102 koca yürekli annesi oğlum ben geldim. Sıcacık yüreğimi yorgan yaptım üşüme sen. Anneler söz vermişlerdi. Oğlum seni oralarda yalnız koymayacağım. Kavurucu sıcakta sana gölge olacağım. Seni oralarda kurda kuşa yem etmem diyerek Mehmet'ini bağrına bastı. 27. ve 57. Alayları Yaşatma Araştırma Gönüllüleri Derneğinin başlattığı "Yavrularım Biz Geldik" Mehmet annesini çağırıyor sesine anneler cevap verdi. 25 Nisan'da sel oldu Tekkekoy'a aktı. Dernek yönetimi olarak bizlere destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Günlerce bu organizasyon için emek harcayan il sorumlularımıza, ilçe temsilcilerimize saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Konuşma sonrası Çanakkale Muharebelerinde şehit düşen askerlerin anısına “Yavrularım Biz Geldik” diyerek denize karanfiller bırakıldı. Anma töreninin ardından rehberler eşliğinde şehitlikler gezildi ve etkinlik sona erdi.

DOÇEK Annelerinden etkinlik sorumlusu Halime Can ve Serap Yılmaz törende emeği geçenlere, törene katılanlara ve araç desteğinden dolayı Keşan Belediyesi’ne teşekkür ettiler.