Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çınarcık Şefliği’nde faaliyete geçen Doğa Eğitim Merkezi artık hafta sonları da ziyarete açık olacak.

Doğa Eğitim Merkezi hafta içi saat 8.30 - 17.30, hafta sonu saat 10.00 -15.00 arasında anaokulu ve ilkokul çocuklarına yönelik doğa eğitim çalışmalarına devam edecek. Etkinlik çerçevesinde endemik bitkiler, meyve ve orman ağaçları ile Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Alanı’nında bulunan yaban hayvanlarının tanıtımı ve doğa etkinlikleri yapılıyor.

Bilgi ve randevu için Çınarcık Şefliği’ne başvuru yapılması gerektiği bildirildi.