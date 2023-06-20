Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam etti. 100’ü aşkın doğa tutkununun katıldığı yürüyüşte doğal güzellerini yakından görme fırsatı yakalayan doğaseverler şehrin stresinden uzaklaşıp temiz havayı soludu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam etti.

Görülmeye değer manzaraların çıktığı doğa yürüyüşünde 100’ü aşkın doğa tutkunu katıldı. Doğa ile iç içe olan doğal güzellerini yakından görme fırsatı yakalayan doğaseverler şehrin stresinden uzaklaşıp temiz havayı soludu. 12 kilometrelik parkura egzersiz hareketleriyle başlayan doğa tutkunları yürüyüş boyunca fotoğraf çekilerek anı biriktirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın doğasını, güzelliklerini keşfettiğimiz doğa yürüyüşlerimize ara vermiyoruz. Doğaseverler son olarakGeyve’de Doğançay Şelalesi’nin harika noktalarını keşfetti. Yürüyüş programlarımıza ilgi gösteren tüm doğa dostlarına teşekkür ediyoruz Doğa yürüyüşlerimiz haftaya Kılıçkaya Zirve Parkuruyla sona erecek. Tüm doğa tutkunlarını bekliyoruz" denildi.