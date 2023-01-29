1.Amatör küme 3.grupta Şampiyon olarak Süper Amatör kümeye çıkan Doğanspor, Kurtuluş sahasında oynadığı Demiryoluspor maçının ardından kupasını aldı.

Maçın ardından düzenlenen Kupa törenine AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.

Başarıyla ilgili açıklama yapan Vekil Gürel, “İnegöl’ümüzün böyle başarılara ihtiyacı vardı ve Doğanspor namağlup şekilde başarılması zor bir şampiyonluğu elde ettiği için Doğanspor yönetimini, Teknik ekibi ve ter döken bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bu başarının sadece Süper Amatör lige yükselerek kalması değil BAL ligine de çıkmasını temenni ediyorum. Bizler desteklerimizi hiç kesmeden vermeye devam edeceğiz.” diye sözlerini sonlandırdı.