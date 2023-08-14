ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’e içme ve kullanma suyu sağlayan 11 baraj havzası ve barajları besleyen derelerin “özel koruma alanı” statüsünde olduğunu belirterek, suya girmenin, suyu kirletecek faaliyetlerde bulunmanın, bölgede piknik yapmak ve ateş yakmanın tehlikeli ve yasak olduğu uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Ankara’ya su temin eden 11 baraj havzasında hafta sonu rutin denetimlerini sürdüren ASKİ ekipleri ve güvenlik güçleri anons yaparak, suya girmenin ve suyu kirletecek faaliyetlerde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu konusunda vatandaşları uyardı.

“SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRERKEN CANINIZDAN OLMAYIN”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ASKİ yetkilileri, “Son günlerde havaların aşırı ısınmasıyla sık sık baraj kenarlarına giden vatandaşlarımız serinlemek maksadıyla suya giriyor ancak bu durum can güvenliği açısından büyük tehlike yaratıyor. Serinlemek için baraja girerken canınızdan olmayın. Barajların tek amacı ilimize içme ve kullanma suyu sağlamaktır. Barajların korunması yönünde vatandaşlarımızın da azami gayret göstermesi gerek” dedi. Yetkililer, yüzeysel akış ile yukarı havzadan baraj gölüne gelen killi ve silitli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması nedeniyle bu alanların yüzmek için uygun alanlar olmadığını söyledi.

“DERELERE ÇÖP ATARAK SU KALİTESİNİ BOZMAYALIM”

Ayrıca baraj havzasını besleyen derelere çöp ve benzeri malzemelerin atılmasının su kaynağının kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini ifade eden yetkililer, şöyle konuştu:

“Baraj havzalarında sadece suya girmek değil buralarda piknik yapmak ve ateş yakmak da kesinlikle yasaktır. ASKİ olarak vatandaşlarımızın suyumuzu kirletecek tüm faaliyetlerden özenle kaçınmasını rica ediyoruz. Musluklardan akan su elbette arıtılıyor ancak ASKİ’nin Ankaralılara sunduğu içme suyunun kaliteli ve güvenli olabilmesi açısından su kaynağının korunması da büyük önem taşıyor. Suyun kaynağında korunması arıtma maliyetlerini de düşürür. Çay alanında piknik yapanlar, suyu kirletiyor ve kirli su, baraj havzasına akıyor. Belediyeler bu alanlardaki çöpleri sürekli toplayarak atık depolama alanlarına gönderiyor ancak gözden kaçanlar ister istemez baraj havzasına taşınıyor. Çayın etrafının tel örgülerle çevrilmesine rağmen telin yer yer söküldüğünü üzülerek görüyoruz.”

11 BARAJ VE IŞIKLI REGÜLATÖRÜ İÇİN “ÖZEL KORUMA PLANI”

Kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla baraj havzalarındaki her türlü faaliyet çevre kanunu ile düzenleniyor. 2017 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik gereğince diğer su ve kanal idareleri gibi ASKİ’nin de Ankara’nın çevresindeki 11 baraj ve Işıklı Regülatörü için “özel koruma planı” hazırlaması gerekiyor.

PLAN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çamlıdere Barajı ve Işıklı Regülatörü için hazırlanan Özel Koruma Planı, 2020 yılında yürürlüğe girdi. Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar Barajları için hazırlanan plan da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak 2021’de yürürlüğe girdi. Çubuk 2 ve Kavşakkaya Barajlarının koruma palanları da hazır ve onaylanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunuldu. Kesikköprü Barajı Özel Koruma Planı’nın ise 2023 yılı son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu arada Peçenek, Türkşerefli ve Uludere Barajlarının koruma planlarına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.