Bursa Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) tercih dönemi başlamasıyla birlikte öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kentin 7 farklı noktasında kurulacak ‘Lise Tercih Rehberlik Noktaları’ ile öğrencilere doğru tercihler yapmaları için danışmanlık desteği verilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü her yaştan kesime sağladığı eğitim desteklerini sürdürüyor. Kentin farklı noktalarına kurulacak “Lise Tercih Rehberlik Noktaları” ile LGS’ye giren gençlerin doğru tercihlerle istedikleri liselere girebilmeleri için uzman rehberlerle ücretsiz danışmanlık desteği verilecek.

7 - 13 Temmuz 2023 tarihleri arasında, liselere yerleşmek isteyen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla öğrencilere tercih sürecinde ışık tutulacak. Bu noktalarda, tercih sürecinde karşılaşılan zorluklara yönelik deneyimli rehberler, öğrencilerin sorularını yanıtlayacak ve onlara doğru tercihler yapmaları konusunda rehberlik edecek.

Öğrencilere, farklı eğitim programları ve okul türleri hakkında bilgiler verilecek. Meslek liseleri, fen liseleri, Anadolu liseleri gibi seçeneklerin avantajları ve dezavantajları konusunda ayrıntılı bilgilendirmeler yapılacak. Tercih sıralamalarının önemi ve kontenjan durumları hakkındaki rehberlik hizmetimizle öğrenciler, tercihlerini yaparken daha bilinçli kararlar verebilecekler.

Lise Tercih Rehberlik Noktaları: