Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ağrılılar, Erzurumlular, Karslılar Buluşması’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birliğin, beraberliğin, bereket olduğu anlayışıyla Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte yaşayan Ağrılılar, Erzurumlular ve Karslıları bir araya getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ağrılılar, Erzurumlular, Karslılar Buluşması’na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Nevzat Barbaros, Kayseri Erzurumlular Derneği Başkanı Timur Kurt, Kars Ardahan Iğdırlılar Dernek Başkanı Aytaç Kırmızıtaş ile Ağrı, Erzurum ve Karslı vatandaşlar katıldı.

Programda vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları gezip, vatandaşlarla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ağrılılar, Erzurumlular ve Karslıların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, “İyi ki varsınız, 81 vilayetimizle et tırnağız. Cenab-ı Allah huzurumuz, birliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın” dedi.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Doktor Memduh Büyükkılıç’ın şahsında, âcizane ben sizlerin bir evladı, kardeşinizim. Bugüne kadar hep bu kaygıyla, bu duyguyla, insanlığa hizmet sevdamızın yanında yer aldınız. Nereye vardıysak bizi bağrınıza bastınız, sizleri sırtımızda taşısak az diyoruz. Sizleri seviyoruz, acınız acımız, sevinciniz sevincimiz, değerleriniz değerlerimiz, yavrularınız, anneleriniz başımızın tacıdır. Bu anlayış içerisinde sizlere layık olmaya çalışıyoruz. 16 ilçenin tamamını bağrıma basarak sizlere layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ’NİN ZENGİNLİĞİSİNİZ”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ağrı, Erzurum ve Karslı vatandaşları ‘baş tacı’ olarak nitelendirerek, şunları söyledi: “Doğu’nun yiğit insanları, kahramanları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan dolayı ben, valim, belediye başkanım, il başkanım şeref duyuyoruz, memnun oluyoruz, sizleri gördükçe coşuyoruz. Çok değerli kardeşlerim, sağ olun, var olun. Sizler bizim başımızın tacısınız. Kayseri’nin zenginliğisiniz, Kayseri sizinle gurur duyuyor, Kayseri’de olmanız, hemşehrilerimize güç veriyor. Biz biriz, beraberiz, tek yüreğiz.”

Dernek başkanları da, desteklerinden ve emeklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Programın sonunda teşekkür plaketleri takdim edilirken, Büyükkılıç, Ağrı, Erzurum ve Karslı vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.