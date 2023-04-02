Bölgesel amatör Lig 13. Grupta mücadele eden Doğu Gücü spor, ligin 23.haftasında evinde 4. sıradaki Kocaeli bölgesi takımlarından Yuvacık spor ile karşı karşıya geldi.41 puan ile ligin 5. sırasında yer alan Doğugücü spor maça mutlak galibiyet parolasi ile çıktı.

Doğugücü sporun kontrolinde ve top üstünlüğünde oynanan maçta Dakika 26 da gelişen atak sonunda Burak Küçüköner topu ağlarla buluşturdu.Bu gol ile İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı dakika 72 de rakip takımın golü ile durum 1-1 oldu. Doğugücü baskılı atakları sonucunda dakika 85 te Bilal Kılıç ın mükemmel golu ile 2-1 öne geçti.Başka gol olmayınca maç Doğugücü sporun 2-1 galibiyeti ile sona erdi.