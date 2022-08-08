Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Doğugücü yeni sezon hazırlıklarına başladı.

3. Lig parolası ile yeni sezona başlayan Doğugücü, Orhaneli'de kamp çalışmaları ile sezonu açtı.

Yeni transferlerin takıma katılmasının ardından kamp çalışmaları ile yeni sezona merhaba diyen Doğugücü, ilk etap çalışmalarını burada tamamlayacak.

Doğugücü Spor kulübü yöneticileri, antreman öncesi teknik kadro ve futbolcuları ziyaret etti. Antrenman sonrasında ise mangal organizasyonunda A takım yöneticileri ile bir araya geldi.