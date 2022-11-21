Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Doğügücü, Bursa'da oynanan Görükle İpek maçında yaşanan olaylar sonrası bir basın açıklaması yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bugün oynanan Görükle İpekspor maçında yaşadıklarımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Öncelikle maçın canlı yayınlanmasının hiç bir sebep gösterilmeksizin engellenmesi, maç atmosferine ilişkin şüpheler oluşmasına neden olmuştur. Nitekim ev sahibi takımın misafirperverlikten uzak tavır ve söylemleri şüphelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir.

Stada giriş esnasında, taraftar ve yöneticilerimize hakaret ve tehditlerde bulunan Görükle İpekspor yönetimini ve taraftarlarını şiddetle kınıyoruz.

Yine karşılaşma sonrasında protokol tribününde bulunan yöneticilerimize ve soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcularımıza saldırmaya çalışan, hakaret ve tehditlerine devam eden ev sahibi ekip yönetimini ve başkanını şiddetle kınıyoruz.

Taraftarımız ve ailelerin birlikte izlemeye geldiği maçlara sarhoş gelip kontrolünü kaybeden Görükle İpekspor yönetimi ve başkanını şiddetle kınıyoruz.

Ayrıca ev sahibi ekibinin hiç bir makul gerekçe olmadan deplasman taraftarlarının maçı izleyememesi için yapmış olduğu başvurunun sporun birleştirici gücüne verdiği zararı sizlerin takdirine sunuyoruz.

Seyirci yasağından bihaber, hafta sonu çocuklarıyla maç izlemeye gelen taraftarlarımıza ve yöneticilerimize karşı kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız şiddeti kınıyoruz. Bu kapsamda orantısız şiddet sergileyen kolluk personelleri hakkında da yasal mercilere başvurulacaktır.

Bugün yaşananlar Doğugücü camiasının hafızasına kazınmıştır. Ev sahibi Görükle İpekspor takımını ve tüm taraftar ve yöneticilerini, iç saha da oynanacak maça bekliyoruz.

Futbol taraftar içindir. Futbolu kirleten ellerin futboldan uzaklaşmasını temenni eder. Her koşulda takımını destekleyen taraftarlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."