Kafkasspor'da verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasına Doğugücü Spordan tepki geldi.

Karaır İnegöl Spor Gündemini Sarsan Skandal Karar olarak değerlendiren yönetim yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Futbol Disiplin Kurulu’nun 07.04.2023 Tarih ve 56 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar yine aynı tarihte Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

İlgili karar doğrultusunda kulübe aşağıdaki ceza verilmiştir.

" 78- İnegöl Kafkas Gençlik Spor hakkında, 02.04.2023 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Cankurtaran – İnegöl Kafkas Gençlik Spor müsabakasında, gerçekleşen saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 52 uyarınca 4 maç seyircisiz oynama cezası verilmesine "Aleyhe verilen bu haksız ceza karşısında başvurulacak ve haklı mücadelenin savunulacağı hukuki yol da yine bu cezanın içerdiği haksızlık sıfatıyla aleyhe hususlar bulundurmaktadır.

Şöyle ki ; bu cezaya karşı ilgili değerlendirme muhtemelen 14.04.2023 tarihinde yapılacaktır. Çünkü Başvuru merci olan TFF Tahkim Kurulu her cuma öğleden sonra Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu kararlara karşı ilgili itirazları değerlendirmektedir.

Haklılık tescillenmeden kulüp 10.04.2023 tarihinde İstanbul'da Osmaniye İstiklalspor müsabakasına çıkıcaktır.

Yine haklılık tescillenmeden 16.04.2023 tarihinde ev sahibi olarak oynanacak ve şampiyonu belirleyecek karşılaşma için en geç 11.04.2023 tarihinde federasyona saha bilgilerini iletmek zorunda kalınacaktır.

Verilecek hukuki mücadele ile aleyhe olan karar lehe düzeltilecek olsa dahi bazı mağduriyetlerin giderilmesi için geç olacaktır.

Üstelik Futbol Disiplin Talimatı 52. madde gereğince en ağır cezalardan birine karar verilmiştir.

“ …olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir. “

Yine Futbol Disiplin Talimatı gereği misafir takım aleyhine verilen cezaların ev sahibi takıma verilen cezalardan yarı oranda daha düşük olması gerektiği kanaati hakimdir.

Futbol Disiplin Talimatı EK-1 ve EK-2 de yer alan "ÇİRKİN ve Kötü TEZAHÜRAT CEZALARI" incelendiğinde Ev Sahibi Takımla Misafir Takım arasındaki ceza farklılıkları bu hakim kanaati destekler niteliktedir.

Ayrıca tüm bu haksızlıklara dahilinde Futbol Disiplin Talimatı 99. Madde gereği bir belirsizlik hakimdir.

“ MADDE 99 – SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASININ UYGULANMASI

(3) Disiplin ihlalleri nedeniyle verilen seyircisiz oynama cezalarının infazının final müsabakasına denk gelmesi halinde, bu müsabakada seyircisiz oynama cezası infaz edilmez ve bir sonraki resmi müsabakada infaz edilir. “

Bölgesel Amatör Lig’in sürekli değişen statüsüne hukuksal ve cezaiy aptırım altyapısı göz ardı edilerek karar verildiğinden, final maçı statüsü sıfatını hangi maçın kazanacağı merak konusudur.

Kanaatimde 14. Grupta Son Hafta oynanacak ve şampiyonu belirleyecek maçtan başka hangi maç bu belirsiz statülü ligte final maçı olarak nitelendirilebilir.

Üstelik Bölgesel Amatör Lig'in kendine özgü sıralamadan bağımsız kuralları varken bu uygulamadan da sezon içerisinde muaf tutulmaktadır.

İnegöl Spor Kamuoyunu ilgilendiren ve sonucu emsal teşkil edecek bui tirazın duruşma talebiyle gizlilik kararı alınmadan yapılması gerekmektedir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU Talimatı 11. Madde

"Kurul, incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar. Bununla birlikte Kurul, gerekli görürse bilgi ve belge istenmesine, şair incelemeye karar verebilir. Duruşma yapılıp yapılmayacağını, duruşmanın ne şekilde (video konferans, telekonferans veya şair usullerle) yapılacağına veya duruşmanın gizli yapılmasına Başkan karar verir."

İvedilikle 11.04.2023 tarihinde yapılacak duruşma talepli itirazın mağduriyet yaşatmaması adına en geç 12.04.2023 tarihinde sonuçlanması gerekmektedir.

Burada kanaatimce asıl sorun haklı itirazın kabulünde dahi yaşanacak mağduriyetlerin bulunmasıdır.

İlgili Karşılaşma için kulübe verilen ceza tarihinden önce

yürütülmeye başlanmış olan bir soruşturma,

Gerek oyun akışını gerek tesis görevlilerini gerekse karşılaşmada görev alan hakem ekibini olumsuz etkileyen herhangi bir vaka yokken bu kararın verilmesi şaşkınlıkla karşılanmalıdır.

Bu yaşananlar ancak “Haksızlığa karşı gelip haklı çıktığında bile mağdur olacağın bir çetrefil olarak nitelendirilebilir.”