Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta mücadele eden Doğugücü Spor Kulübünün BAL liginde kalmak için yapacağı play-aut maçında rakibi belli oldu.
Bursa Süper Amatör A Grubunda puan eşitliği nedeniyle İznikspor ile Burgazspor bugün saat 15.00’de Atıcılar-3 sahasında karşılaştı. Maçı İznikspor 3-1 kazandı.
Bölgesel Amatör Ligde kalmak için play-out maçına çıkaracak olan Doğugücü Spor Kulübünü rakibi de Burgazspor’u yenen İznikspor oldu.  
Play-out maçını Doğugücü spor kazanırsa BAL Liginde kalacak, eğer kaybeder ise Bursa Süper Amatör’e düşecek.

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İbrahim Uslu 