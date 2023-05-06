Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta mücadele eden Doğugücü Spor Kulübünün BAL liginde kalmak için yapacağı play-aut maçında rakibi belli oldu.

Bursa Süper Amatör A Grubunda puan eşitliği nedeniyle İznikspor ile Burgazspor bugün saat 15.00’de Atıcılar-3 sahasında karşılaştı. Maçı İznikspor 3-1 kazandı.

Bölgesel Amatör Ligde kalmak için play-out maçına çıkaracak olan Doğugücü Spor Kulübünü rakibi de Burgazspor’u yenen İznikspor oldu.

Play-out maçını Doğugücü spor kazanırsa BAL Liginde kalacak, eğer kaybeder ise Bursa Süper Amatör’e düşecek.

İbrahim Uslu