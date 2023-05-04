6 Mayıs 1989 günü Tunceli'nin Çiçkeli Kışlası'nda teröristler tarafından nöbete giderken şehit edilen Sedat Çakır Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mezarı başında anıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde Şehit Er Sedat Çakır’ın mezarı başında ilçe Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan ve İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından dua edildi.

Program sonrası İlçe Kaymakamı Ferhat Altay Şehit Annesi Refiye Çakır’a ziyarette bulundu.