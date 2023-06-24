Özgür Aras’ın kulübü ENVY Night Life, Bodrum gecelerine damgasını vurdu.MUĞLA (İGFA) - Ünlü iletişimci ve işletmeci Özgür Aras’ın Muğla'nın Bodrum-Yalıkavak’taki yeni kulübü ENVY Night Life, vaat ettiği gibi Bodrum gecelerine yeni bir soluk getirdi. Eşi benzeri bulunmayan bir eğlence sunan ENVY Night Life bayram tatilinde de Bodrum’un en sesli ve en eğlenceli etkinliğine imza atacak. Ünlü DJ Doğuş Çabakçor 1 Temmuz Cumartesi gecesi Yalıkavak’ı coşturacak.

Açıldığı günden bu yana ışık, lazer ve dans şovlarıyla, yerli-yabancı ünlü müdavimleri, dünya standartlarındaki partileri, ev sahipliğini yaptığı seçkin davetleri, sıradışı sürpriz şovları, heyecan verici, dinamik atmosferiyle ilgi gören ENVY Night Life, Bodrum’un gece hayatının merkez üssü haline geldi.

Müzik trendlerini yakından takip eden, bugüne kadar Londra, Paris, New York, Amsterdam, Miami, Barcelona gibi uluslararası birçok şehirde performans sergileyen Doğuş Çabakçor’un enerji dolu müzikleriyle Bodrum bayramın son gecesini dans ederek geçirecek.