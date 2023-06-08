Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi hasta bilgilendirme alanında görevli doktora karşı hasta yakını tarafından yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Yoğun bakımda metastaz kanser teşhisiyle bir süredir yatmakta olan H.T. isimli hastanın vefat haberini yakınlarına bildiren M. isimli kadın doktor, vefat eden H.T.’nin oğlu tarafından saldırıya uğradı. Bir anda neye uğradığını şaşıran doktor, hastane güvenliği tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken polis saldırganı gözaltına aldı. Konuya ilişkin olarak ise doktor darp raporu alıp şikayetçi oldu. Yaşanan olaya binaen ise İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, saldırıya maruz kalan doktoru arayarak "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Kınama mesajı yayınlayan Öğütlü, “SEAH Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi hasta bilgilendirme alanında görevli bayan doktorumuzun vefat eden bir hastamızla ilgili yakınlarının bilgilendirmesi sırasında hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz bir olay gerçekleşmiştir. Durum ne olursa olsun, görevi başındaki hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemleri asla kabul edilemez. Neyse ki saldırıya maruz kalan doktorumuzun fiziki anlamda sağlık durumu iyi olup, konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Yaşanan olayı şiddetle kınayarak, doktorumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.