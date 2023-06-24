Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi 48. dönem öğrencileri, doktorluğa ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Atletizm Pisti’nde düzenlenen mezuniyet töreni öncesi öğrenciler aileleri ve arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf çekindi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Salgından kurtulduğumuza sevinirken, bu yıl maalesef deprem üzüntüsü ile karşılaştık. Eğitimimiz sekteye uğradı. Öğrencilerimize hasret kaldık. Umarım ki bir daha böyle bir felakete maruz kalmayız. Bu törende 6 yıllık yoğun çalışmanın, hayallerin yansımaları, beklentiler, tespitler ve kutlamalar var. Ayrıca bu dönem mezunlarının şahsımda ayrı bir yeri var. Bu gençler hekimleri 6 yıl önce öğrenci olarak aldım, elimden geldiğince ilgilenerek mezun ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise, ”Dekanlarım, çok kıymetli hocalarım, çok değerli misafirler ve sevgili genç hekimlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sevgili veliler, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızı şimdi sizlere ve ülkelerine hizmet edecek şekilde sizlere teslim ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemize ve insanlığa, hayırlı hizmetler etmelerini temenni ediyorum" dedi.

Fakülteden birincilikle mezun olan doktor Tarık Özkan ve doktor Beyza Gürpınar, ”Öncelikle bu mutlu ve özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için törene katılan herkese teşekkür ederiz. Uzun ve meşakkatli bu yolculuğun sonuna geldiğimiz mutlu günümüzde birinciliği paylaştığımız arkadaşımla bu konuşmayı yaptığımız için heyecanlı ve mutluyuz. Tabi 6 yılımız burada geçti, aile olduk. Buradan ayrıldığımız için hüzünlüyüz” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesinde yapılan mezuniyet törenin ödül törenin ardından eğlenceler ile devam etti.