Türkiye’de Acil Tıp Anabilim Dalı’nın kurucusu olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uzmanlar sempozyumda bir araya geldi. DEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Acil Tıp alanındaki teknolojilerin anlatıldığı sempozyuma Ege Bölgesi’nden çok sayıda uzman katıldı.İZMİR (İGFA) - Etkinliğin açılışında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) Müdürü ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Coşkun, “Üniversitemizde yetişen Acil Tıp Uzmanları, ülkemizin dört bir yanına dağılarak, gittikleri bölgelerde önemli çalışmalara imza atıyor. Sundukları sağlık hizmetiyle Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar” dedi.

Türkiye’nin Acil Tıp alanında öncü üniversitesi olan Dokuz Eylül’de, “Ege Bölgesi Acil Tıp Günleri Sempozyumu” düzenlendi. İzmir başta olmak üzere, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla gibi kentlerden gelen Acil Tıp uzmanları ve çalışanları, konuşmacılar tarafından anlatılan Kalp ve Göğüs hastalıkları, Acil Tıp ile Yapay Zeka konulu oturumları ilgiyle takip etti. Sempozyumun açılışında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) Müdürü ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Coşkun, DEÜ’den yetişen Acil Tıp Uzmanlarının ülkenin dört bir yanına giderek önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Düzenlenen sempozyumun uzman hekimler arasındaki iletişimi de güçlendirdiğini kaydeden Prof. Dr. Figen Coşkun, “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı kuruluş yıldönümü onuruna, Ege Bölgesi'nde çalışan Acil Tıp Uzmanlarını, Üniversitemize davet ederek bilimsel bir program düzenledik. Uzmanların birbiriyle iletişimde olmasını hem tıp alanındaki güncel verilerin paylaşılması hem de birbirleri ile iletişim halinde olmaları noktasında önemsiyoruz. Özellikle yaşadığımız deprem, yangın ve buna benzer olağanüstü durumlarda birlikte ve koordineli hareket etmenin önemini fazlasıyla gördük” dedi.

‘SAĞLIK ALANINDA ÖNCÜ’

Prof. Dr. Figen Coşkun, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın Acil Tıp hizmetlerinin gelişimi konusunda büyük destek verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Acil Tıp Anabilim Dalı, Rektör Hocamız Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın büyük destekleriyle önemli gelişmeler kaydetti. Güçlü akademik kadroları, teknolojik altyapısı ve dünyadaki gelişmelere hızla adapte olan anlayışıyla ilimize ve bölgemize büyük kazanımlar sağladı. Dokuz Eylül, geçmişte olduğu gibi günümüzde de tıp dünyasına öncülük etmektedir. Ege Bölgesi’nin güney kesimine hitap eden üçüncü basamak bir merkez konumundayız. İnme, kalp hastalıkları gibi çok önemli vakalar hastanemizde uygulanan başarılı yöntemlerle tedavi ediliyor. Rektör hocamıza verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz.”