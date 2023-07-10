Türkiye’nin saygın bilim kuruluşlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), deprem bölgesinde görülen çeşitli salgın hastalıklara yönelik de harekete geçti.İZMİR (İGFA) - Kahramanmaraş depremlerininilk gününden itibaren örnek bir dayanışma sergileyen ve tüm birimlerini bölgede destek faaliyetlerine yönlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bölgede görülen çeşitli salgın hastalıklara yönelik de harekete geçti.

DEÜ Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden yola çıkan Üniversitenin 29’uncu ekibi, Adıyaman’daki depremzede çocuklara ve vatandaşlara sıcak havalardan kaynaklı bulaşıcı hastalıklar, deri hastalıkları ve hijyen konularında bilgi vererek uyarılarda bulundular.

Bölge halkına çeşitli sağlık taramaları da uygulayan DEÜ ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, özellikle uyuz ve bitlenme gibi durumlara bağlı olarak cilt deformasyonları ve deri hastalıklarının bölgede artış gösterdiğini ifade etti. Rektör Hotar, “Sıcakların artmasıyla beraber bölge halkının yaşadığı sıkıntılar da değişiklikler göstermeye başladı. Bölgede salgınların ve cilt rahatsızlıkların yaşandığı bilgisini alır almaz hemen ilgili birimlerimizle görüşüp, harekete geçtik. Şuan DEÜ Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizden yola çıkan ekibimiz, bölge halkına özellikle de çocuklara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunup seminerler verdi. Bu seminerlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bununla da kalmayarak, Adıyaman Konteyner Kentteki evleri tek tek gezerek bölge halkına sağlık tarama testleri uyguladı” dedi.

YARDIMLARDA SÜREKLİLİK ÖNCELİĞİMİZ

DEÜ tarafından deprem bölgesine yönelik sağlanan desteklerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini dile getiren Rektör Hotar, ilk günden beri öncelikli hedeflerinin yardımlarda sürekliliğin sağlanması olduğunu belirtti. Yaşanan felaketin ardından kolay toparlanmanın mümkün olmayacağının bilincinde olduklarını aktaran Rektör Hotar, “Bu sebeple biz kurum olarak yardımların sadece ilk etapta değil, sürekli ve kesintisiz ulaşması için çabaladık. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bölge halkı için biz de Dokuz Eylül ailesi olarak var gücümüzle çalıştık. Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan geri durmayacağımızı ve devletimizin bizlere sunduğu her türlü imkânı halkımız için seferber etmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz” ifadelerinde bulundu.

KRONİK DERİ HASTALIKLARI DA TEDAVİ EDİLİYOR

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın talimatıyla deprem bölgesine giderek deri hastalıkları, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, deri kanserleri ve güneşten korunma ile ilgili eğitim verdiklerini ve çeşitlisağlık tarama testleri gerçekleştirdiklerini aktaran DEÜ KozmetolojiUygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Bağçıvan ise şunları kaydetti: “Sıcakların artmasıyla beraber cilt rahatsızlıklarında ciddi bir artış gözlemlenmeye başladı. Biz de çocukları ve bölge halkını sağlık tarama testinden geçirerek uygun tedavi yollarını planlamaya başladık. Bölgedeki afet sonrası oluşabilecek virüs, bakteri, mantar ve paraziter hastalıkların taraması ve önlenmesine ek olarak kronik deri hastalıkları bulunan bireylerin muayenesi de gerçekleştirerek tedavilerini planladık.”