Dokuz Eylül Üniversitesi Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü, öğrencilerin kullanımı için yüzde 40’ı geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen ve enerjisini güneşten alan ‘Akıllı Çardak’ üretimi için çalışma başlattı.İZMİR (İGFA) - Üst düzey akademik eğitimin yanında öğrencilerin ve toplumun yaşantısını kolaylaştırmak amacıyla inovatif projeler üreten Dokuz Eylül Üniversitesi, kampüslerinde öğrencilerin kullanımına yönelik Akıllı Çardak üretmeye başlıyor. Banklar güneş panelleriyle elektrik üretecek, içindeki pillerle akıllı cihazlar için şarj istasyonu görevi görecek ve wi-fi bağlantısıyla öğrencilere hizmet verecek.

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen çardakların üretiminde sürdürülebilirlik esas alınarak geri dönüşümlü malzemeler tercih edildi.

Akıllı Çardakların gelecek öğretim döneminde DEÜ’nün tüm kampüslerinde hizmete girmesi planlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite Üst Yönetimi olarak, kaliteli eğitim ve uluslararasılaşma hedeflerinin yanında öğrencilerimiz kampüs içerisindeki ihtiyaçlarına yönelik olarak da projeler yürütüyoruz. Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan saha araştırmaları sonucunda, öğrencilerimizin ders saatleri dışında zaman geçirdiği kampüs alanlarında, çağımız teknolojilerini içinde barındıran bir proje hazırlandı. Akıllı Çardak adı verdiğimiz bu örnek proje ile üzerinde bulunan güneş enerjisi panellerinden elektrik üreten, aynı zamanda şarj ünitesi görevi gören, kablosuz internet bağlantıya sahip fonksiyonel ürünler, kampüslerimizde hizmet verecek” dedi.

PATENT BAŞVURUSU YAPILACAK

Hazırlanan çalışmanın örnek bir proje olduğunu ifade eden Rektör Nükhet Hotar, “DEÜ olarak hemen her yerleşkemizde Sıfır Atık Belgesi’ne sahibiz. Üniversitemizin sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanma ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda şekillenen bu proje tamamen çevreye duyarlı şekilde hazırlanıyor. Kampüslerimizde kullanılmayan metal ve ahşap malzemelerle üretilen çardakların projesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuracağız. Bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımızı aynı kararlılık ve duyarlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.