Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde iş birliği yaptığı dünya üniversitelerine bir yenisini daha ekledi. DEÜ bu kez, Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde iş birliği yaptığı dünya üniversitelerine bir yenisini daha ekledi.

DEÜ bu kez de Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

DEÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kırgızistan Uluslararası Üniversite Rektörü Asylbek Aidaraliev, Rektör Yardımcısı Baatyrbek Akylbekov, DEÜ Üst Yönetimi ve DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Olgun Çiçek katıldılar.

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yakın ilişkiler geliştirdikleri Türk Dünyası’ndan farklı yükseköğretim kurumları ile iş birliklerine son derece önem verdiklerini ifade etti.

Rektör Hotar, imzalanan protokolün hem DEÜ’lü akademisyenler hem de öğrenciler adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, “Başarılı performansı ile ‘Araştırma üniversitesi’ beratı almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, öğretim ve araştırma faaliyetlerimizi küresel iş birlikleri ile desteklemeye özen gösteriyoruz. Özellikle Türk Dünyası ile olan kültürel bağlarımızı akademik ve bilimsel çalışmalar ile zenginleştirerek, ortak faaliyetlerin yürütüldüğü platformlar oluşturmayı arzuluyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyor, misafirlerimize ve mensuplarımıza katkıları için teşekkür ediyor; benzer iş birliği adımlarını farklı kulvarlarda da yürütmeyi hedeflediğimizi belirtmek istiyoruz” dedi.