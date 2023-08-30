Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 2023 YKS sonucu ile DEÜ’ye yerleşen ve kayıtların başladığı günün ilk saniyelerinde kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tamamlayan öğrenciler ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)-2023 sonuçlarına göre Dokuz Eylül Üniversitesi’ne (DEÜ) yerleşen öğrencilerin kayıt heyecanı başladı.

DEÜ ailesine katılan yeni öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren belgeleriyle birlikte yerleştikleri bölümlere başvurarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden e-kayıt ile kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kayıtların başladığı günün ilk saniyelerinde kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler Elif İşleyen, Süleyman Dede ve Seden Sebzeci ile zoom bağlantısı üzerinden çevrim içi bir görüşme gerçekleştirerek, başarı dileklerini iletti. Üniversitelerine yeni katılan mensuplar sebebiyle heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirten Rektör Hotar, “Kayıt heyecanlarına ortak olduğumuz öğrencilerimize, 41 yıllık köklü kurumumuza hoş geldin dileklerimizi ilettik; öğrenim hayatları ve kariyer yolculuklarına yönelik bir görüşme gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, kariyerlerini zirveye taşıma adına en doğru adımı attılar. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi Üst Yönetimi olarak; onlara nitelikli öğrenim ve araştırma faaliyetlerine katılma imkânı sunacağız” dedi.

“ARAMIZA HOŞGELDİNİZ”

DEÜ’nün yeni mensupları ile bilimin ışığında önemli çalışmalar yapacaklarını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Öğrencilerimizin Üniversitemize gösterdiği ilgiden dolayı son derece mutluyuz. Bu yıl programlarımızın tamamına yakınında yüzde 100’ün üzerinde bir doluluk oranına sahibiz. Onlar artık büyük ailemizin birer parçası oldu. Ailemize katılan öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak geleceğe hazırlamayı kendimize en büyük görev olarak görüyoruz. Aramıza katılan öğrencilerimize bir kez daha ‘hoş geldiniz’ diyor; kariyer yolculuklarında başarılar diliyoruz” ifadesinde bulundu.