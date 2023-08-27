Büyük Taarruzun son safhası olan ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Başkomutan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümünde; Afyon’a giden Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) mensupları, hem şehitlerimizi andı hem de Zafer Yürüyüşüne katıldı.İZMİR (İGFA) -Bağımsızlık yolunda 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruzun son safhası olan ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Başkomutan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümünde; Afyon’a giden Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) mensupları, hem şehitlerimizi andı hem de Şuhut’tan Kocatepe’ye 15 kilometrelik Zafer Yürüyüşüne katıldı.

Kafile Başkanlığını Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özlem Çakır’ın yaptığı yürüyüş programında; Yüksekokulun yanı sıra Buca Eğitim, Edebiyat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinden gelen personel ve öğrenciler hazır bulundu. Kafile, Büyük Taarruz Şehitliği ile İstiklal Tanıtım Merkezi’ni de ziyaret etti.

Milli Mücadele dönemindeki tarihi olayları ve şahsiyetleri anlamanın Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İstiklal ve istikbal sevdalısı aziz milletimizin davasını anlamak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı yetiştirmek kadar önemlidir. Biz, sadece savaş meydanlarında zaferler kazanan bir millet değiliz. Aynı zamanda yaşadığımız hayata değer katan; milli ve manevi duruşumuzla örnek olan; bizi biz yapan kahramanları hatırlayan bir toplumuz. Bu yüzden 30 Ağustos’un anlamı, bağımsızlık ülkümüzün göstergesi olduğu kadar aziz milletimizin ne kadar kudret sahibi olduğunun ve zorlu şartlarda nasıl ayakta kaldığının da kanıtıdır. Dolayısıyla hem Büyük Taarruz hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği, milli dayanak noktamızdır” dedi. Bu yaklaşıma uygun olarak üniversite bünyesinde birçok etkinliğin Ağustos ayı sonuna kadar planlandığını ifade eden Rektör Hotar, bu programlarda da Milli Mücadele döneminin farklı noktalardan ele alınacağını da belirtti.

HER ZAFER YENİ BAŞLANGIÇTIR

İstiklal Savaşı’nın büyük bedeller ödenerek sonuca ulaştırıldığını hatırlatan Rektör Hotar, “Gönlü zengin milletimizi, içeride ve dışarıda yok etmek isteyen güçlerin gayretleri, bir asır önce boşa çıkarıldı. Bu gerçeklik, birlik ve beraberlik ruhunun sürdürülmesi adına ülke olarak attığımız her adımda kendini göstermektedir. Unutmamamız gerekir ki, 30 Ağustos Zaferi’nin ardından 9 Eylül’de İzmirimiz kurtuluşu gerçekleşmiş ve bir yıl sonra da Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. İşte bu noktada Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü yılında, Afyon’daki etkinliklere katılmak ise yeni başlangıçlar yapmamız için büyük ailemizin fentlerine ilham vermektedir” ifadesinde bulundu.

AKLIN VE BİLİMİN YOLUNDA

Araştırma üniversitesi olarak, milli ve manevi değerler ile özel günlere bundan sonra da önem vereceklerini kaydeden Rektör Hotar, “Akıl ve bilimin yolunda aziz milletimize hizmet etmeye; dilimize, dinimize, bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği olanları ise her zaman şükranla hatırlayacağız. Milli Mücadelemize liderlik eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Afyon’da üniversitemize temsil eden hocalarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.