Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı, elde ettiği başarılarla yerel ve uluslararası alandaki tanınırlığını artırıyor.İZMİR (İGFA) - Lise ve lisans düzeyinde DEÜ’de eğitim-öğretim hayatlarını sürdüren öğrencilerin başarıları arasında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist seçmeleri başta olmak üzere birçok yerel ve uluslararası yarışmalardaki birincilikler ve dereceler dikkat çekiyor.

DEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Çiler Talu ile flüt ve korno eğitimi alan öğrencileri, son bir yıl içinde ulusal ve küresel ölçekteki yarışmalarda elde ettikleri dereceleri paylaşmak üzere Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret ettiler.

DEÜ Devlet Konservatuvarı’nın dünden bugüne sanat camiasına sayısız isim kazandırdığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hotar, “Yerel ve küresel ölçekteki müzik yarışmalarında önemli dereceler elde ederek bunu bir kez daha ortaya koyan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.