Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; yaşanan süreci ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) bölgede yürüttüğü faaliyetleri konu alan ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması’ adlı belgeselin lansmanı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) bölgedeki hizmetlerini konu alan "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" isimli belgeselin lansmanı, DEÜ Rektörlük Binası’nda düzenlendi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların ve DEÜ fertlerinin anısına ithaf edilen; zihinde kalıcı olması adına da Kahramanmaraş’ın plakası ile uyumlu olacak şekilde 46 dakika 46 saniye uzunlukta hazırlanan belgesel, basın mensuplarının katıldığı toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.

Üniversitenin resmi internet sayfasından ve YouTube’daki ‘DEUwebtv’ üzerinden de izlenebilecek belgeselin önümüzdeki süreçte başka platformlarda da yayımlanması hedefleniyor.

DEÜ Rektörlüğü Çatı Restoran’da gerçekleştirilen ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, büyük kayıplara neden olan felaketin ilk gününden itibaren bölgede, başta sağlık hizmeti olmak üzere arama kurtarma çalışmaları ile yer aldıklarını söyledi.

Depremden etkilenen şehirlerde yaşayan vatandaşlara; ilk etapta sağlık hizmeti ve arama kurtarma çalışmaları ile ulaştıklarını belirten Rektör Hotar, devamında ise DEÜ ekipleri ile insani yardım, temiz içme suyu, barınma ve gıda desteğinde bulunduklarını kaydetti. Rektör Hotar, deprem bölgesinde aktif olarak hizmet veren 34 üniversite mensubunun duygularına da yer verildiği belgeselin hem zihinde kalıcı olması hem de arama kurtarma çalışmalarına saygı göstergesi adına Kahramanmaraş’ın plakasına uygun şekilde 46 dakika 46 saniye uzunlukta hazırlandığını belirtti.

Belgeselin ‘Bir şey yapmamız lazım’, ‘Yaralarımızı birlikte saracağız’ ve ‘Aynı çatı altında…’ başlıklı üç bölümden oluştuğunu açıklayan Rektör Hotar, arşiv görüntülerinin özgün bir metin doğrultusunda derlendiğini ifade etti.