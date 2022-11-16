İnegöl'de telefon dolandırıcılar paketlendi

Ortaköy mahallesinde meydana gelen olayda yaşlı kadının 300 Bin TL değerindeki altınlarını telefonla dolandırıcılık yöntemiyle alan 2 şüpheli yakalandı.

Ortaköy mahallesinde ikamet eden Ayşe K.(61)'yı dolandırıcılar telefonla arayarak "Adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı.' diyerek para ve altın istediler. Heyecanlanan kadın, altınları olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, altınları almak için evin yakınına geldiler. 2 şüpheli kadından 300 bin TL değerindeki ziynet eşyaları alıp kayıplara karıştılar.

Dolandırıldığını anlayan kadın, Jandarma komutanlığını arayarak yardım istedi. Jandarma komutanlığı ekipleri mahalledeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şahısları tespit ettiler. Yapılan araştırma sonucu şüpheliler Mohamad Jesri(27) ve Abdurrahman Zkert(26) yakalanarak gözaltına alındılar. Sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, aldıkları altınları başka birine verdiklerini söylediler. Jandarma komutanlığı ekipleri altınları bulmak için çalışma başlattılar. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.