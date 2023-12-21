Bursa’da fide üretimi yapan bir çiftçi, 250 bin TL'si peşin 2 milyon lirası çek karşılığında 211 bin 578 adet karpuz fidesi sattı. Çekin karşılıksız çıkması üzerine dolandırıldığını fark eden çiftçi, hesabına gönderilen gönderilen 250 bin lira içinde icralık olunca neye uğradığını şaşırdı.

Bursa’da yaklaşık 35 yıldır oğlu ile birlikte fide üretip Türkiye’nin dört bir yanına pazarlayan Veli Koç (54), dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulamadı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında V.D. isimli kişiden 2 milyon 250 bin liralık karpuz ve çeşitli sebze fidesi siparişi alan Koç, 250 bin lirasını nakit, 2 milyonu ise 4 adet çek karşılığı 211 bin 578 adet fideyi verebileceğini söyledi.

V.D., paranın 250 bin liralık peşin kısmının oğlu D.D. tarafından gönderileceğini belirterek fidelerin teslimini istedi. V.D.’nin verdiği 4 adet çeki ve oğlu D.D.'den IBAN adresine gönderilen 250 bini teslim alan Koç, fideleri Urfa’da istenen adrese gönderdi. Çeklerin ödeme günü geldiğinde karşılıksız olduğunu görünce telefona sarılan Koç, tüm girişimlerine rağmen kimseye ulaşamadı. Kara kara işin içinden nasıl çıkacağını düşünmeye başlayan Koç ve oğlu, kapılarına gelen haciz kağıdı ile bir şok daha yaşadı.

Belgeyi incelediğinde V.D.’nin oğlu D.D. tarafından peşin ödediği 250 bin lira karşılığında fide gönderilmediği gerekçesiyle dava açıldığını öğrenen Veli Koç, “Bizi V.D. arayarak karpuz fidesi istedi. Daha sonra kendisinin banka işlemlerini yapamadığını oğlunun 250 bin lirayı göndereceğini belirtti. Oğlu da bize parça parça 250 bin lirayı gönderdi. Gönderecekleri çekleri de kontrol ettik. Bir sorun yoktu. Biz de fidelerin teslimatını gerçekleştirdik. Ancak aldığımız çeklerin ilk ödemesi geldiğinde karşılığının olmadığını gördük. Daha sonra ne yapacağımızı kara kara düşünmeye başlarken, ikinci bir şoku yaşadık. V.D.’nin oğlu D.D. bize gönderdiği para karşılığı fide göndermediğimiz için haciz davası açmış. Halbuki biz bütün fideleri verdikleri adrese teslim ettik. Biz de yapılan arabuluculuk ile haczi durdurduk” dedi.

Geldikleri oyuna inanamadıklarını belirten Koç, “Ben böyle dolandırıcılıkların araba alırken veya banka üzerinden yapılan işlemlerle olduğunu düşünüyordum. 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Biz de karşı dava açacağız” diye konuştu.