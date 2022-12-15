Dolandırıcıların yeni numaralarına bir yenisi daha eklendi. Burs arayan öğrencileri hedefleri haline getiren dolandırıcılar, öğrencilere önce hesap açtırıp sonra da hesabın aktif olması için ödeme istiyor. Daha sonra da dolandırıcılar aldıkları paralarla kayboluyorlar.

Dolandırıcılar bu kez burs arayan öğrencileri gözlerine kestirdi. Sahte hesaplarla burs vereceğini söyleyen dolandırıcılar önce hesap açtırıyor sonra da ödeme istiyorlar.

'BURS' VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Dolandırıcıların insanları ağlarına düşürmek için kullandığı yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Sahtekarların hedefinde bu kez öğrenciler var. Dolandırıcılar 'burs' vaadiyle ağlarına düşürdüğü öğrencinin cebindeki paraya göz dikiyor.

YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Habere göre dolandırıcılar öğrencilere bir hesap numarası atıyor. Sahtekarlar öğrencilere 'Hesabın aktif olması için buraya para atmalısın' diyor. Daha sonra da dolandırıcılar aldıkları küçük paralarla da ortadan kayboluyorlar.