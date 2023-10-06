İkinci el ürün platformu Dolap, yılın en büyük kampanyalarından olan ‘Kazandıran Alışveriş Günleri’ne ilişkin verilerini açıkladı. 18-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşen kampanya ile 500 bin ürün yeni sahipleri ile buluştu.

Türkiye’de paylaşım ekonomisi bilincinin artmasına da katkıda bulunan, Türkiye’nin önde gelen ikinci el ürün platformlarından Dolap, ‘Kazandıran Alışveriş Günleri’ ile ikinci el ürün pazarına katkı sağlamaya devam ediyor. 18-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yılın en büyük kampanyalarından ‘Kazandıran Alışveriş Günleri’ne ilişkin verilerini açıklayan platform, 5 gün boyunca süren kampanyada 500 bin adet ürün satışı gerçekleştiğini duyurdu. Platform, yeniden kullanım ile döngüsel ekonomiye de büyük katkı sağlarken, kampanyaya özel satıcı gelirinin ortalama 1100 TL, alıcı sayısını ise 400 bin olarak açıkladı.

‘Kazandıran Alışveriş Günleri’ boyunca binlerce ürün, çeşitli kampanyalar, flaş indirimler, mega kuponlar, yıldızlı ürünler ve değişen oranlı paylaşımlı indirimlerle tasarruf etmek isteyen kullanıcılarla buluştu. Platformda en çok sevilen avantajlı fırsat ise ‘Teklif Verme’ oldu.

En büyük ilgiyi Bebek & Çocuk kategorisi gördü

Platformun kampanyasında Kadın Giyim ve Aksesuar, Erkek Giyim ve Aksesuar, Bebek ve Çocuk, Ev ve Yaşam, Elektronik olmak üzere beş farklı ana kategoride bütçe dostu ürünler yer alırken ‘Bebek & Çocuk’ kategorisi ise en çok ilgi gören kategori oldu.