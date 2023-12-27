Türkiye'nin ekonomik gündemindeki hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL kuru, piyasaların açık olduğu saatlerde 29,36 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Euro ise Euro/dolar paritesinin etkisiyle değer kazanarak 32,45 TL ile yeni bir rekora imza attı. Bu gelişmelerle birlikte, yılbaşından bu yana yaşanan yüzde 56,16'luk artışla Dolar/TL kuru 2024 yılına hızla yaklaşırken 30 lira sınırına dayandı. Güne 29,3639 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL, piyasalar açıkken rekor seviyeyi test etti.

Euro/TL tarafında da tarihî bir rekora tanıklık edildi. Yılın son haftasında Euro/dolar paritesinin yükselmesiyle Euro/TL kuru zirvesini 32,4512 TL'ye çıkartarak yeni bir rekor kırdı. Aynı dakikalarda İngiliz sterlini ise 37,3975 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu çerçevede, döviz kurlarındaki volatilite ve yükseliş trendi ekonomi gündemini belirlemeye devam ediyor. 2024 yılına sayılı günler kala, uluslararası piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor.