Dolar/TL kuru, bugün Türkiye piyasalarının açılışında 29,97 TL'ye kadar yükselerek, işlem gördüğü saatlerde yeni bir zirveye ulaştı. Euro ise, Euro/dolar paritesinin etkisiyle değer kazanarak 32,85 TL ile taze bir rekora imza attı. Küresel piyasalar, 2024 yılına zayıf bir başlangıç yaparken, yeni haftada enflasyon verileri ve dördüncü çeyrek bilançoları takip edilecek.

Dolar/TL kuru, önceki gün Türkiye piyasalarının kapanışında 29,89 TL seviyesinde işlem görüyordu. Ancak bugün yeni güne, 29,97 TL ile rekor bir seviyeden başladı. Euro da 32 TL'nin üzerine çıkarak, şu an itibariyle 32,85 TL'ye kadar yükseldi. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,15 TL'de işlem görüyor.

Diğer yabancı para birimlerinin 9 Ocak 2024 Salı günü saat 09:30 itibarıyla 'satış' değerleri ise şu şekilde: