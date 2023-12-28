Dolar/TL kuru, yılbaşından bu yana yaşanan yüzde 56,16'lık artışla bir kez daha rekor seviyeye yükseldi. İsrail'in Gazze'yi abluka altında tutarak gerçekleştirdiği bombardımanlar, Ortadoğu'da çatışmaların genişleyeceği endişelerini yansıtarak döviz kurlarını etkiledi. Dolar/TL, piyasaların açılışıyla birlikte 29,4260 TL'den başlayarak rekor seviyeye ulaştı.

Euro/TL ise, yılın son haftasında Euro/dolar paritesinin yükselmesiyle tarihi rekor seviyesini test etti. Euro, şu anda 32,7896 TL'ye kadar çıkarak yeni zirvesine ulaştı. Aynı dakikalarda İngiliz sterlini ise 37,3975 TL seviyesinde işlem görüyor.