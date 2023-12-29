Dolar/TL 2023'ün son gününe günlük kaybını sürdürerek 29,50'li seviyelerden başlarken yatırımcılar bugün yayımlanacak olan Merkez Bankası'nın (TCMB) para ve kur politikası metnini izleyecekler.

Yaklaşık yedi milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete tahmin bandının üst eşiğinde yapılan yüzde 49 artış, uzmanlara göre yüzde 36 olan 2024 enflasyon hedefinin yukarı revize edilmesi olasılığın yükseltti. TCMB enflasyon tahminini 8 Şubat'ta yayımlayacağı enflasyon raporuyla açıklayacak.

TCMB para politikası karar metinlerinde her ne kadar enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını belirtiyor olsa da yükselen faizlere rağmen yurtiçi talebin enflasyon baskılarını canlı tuttuğuna da dikkat çekiyor.

Uzmanlar ise yüksek faizlere rağmen perakende satış ve kredi kartı harcamaları verisinin işaret ettiği yurtiçi talebin güçlü olduğuna, bu nedenle tahminlerin üst bandında gerçekleşen ücret artışının hem talep hem de üretim maliyetleri üzerinden enflasyona orta vadeye yayılan bir etkisi olacağına dikkat çekiyorlar.