Piyasalarda işlem hacimleri dünyanın pekçok ülkesindeki tatil nedeniyle gerilerken dolar/TL 29,30 eşiğini aşarak yeni tarihi zirveyi gördü.

Yurtiçinde bugün gündemin ilk sırasında TBMM Dışişleri Komisyonu'nun oturumu yer alıyor. Oturumun gündem maddeleri arasında İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü de yer alıyor. Komisyon oturumunun 15.00'te başlaması bekleniyor.

Türkiye, Macaristan ile birlikte İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan son iki ülke arasında yer alırken, Washington Ankara'nın hızla onaylamasını istiyorlar.

VERİ GÜNDEMİ

Yurtiçinde diğer izlenecek veriler arasında ise bugün saat 10.00'da yayımlanacak olan aralık ayı imalat sanayinde kapasite kullanım ve reel kesim güven endeksleri izlenecek.

Haftanın geri kalanında ise Perşembe günü ekonomik güven endeksi, yılın son işlem günü olan Cuma gününde ise borç stoku, bankacılık aylık verileri, iç borçlanma stratejisi açıklanacak.

Geçen hafta politika faizini yüzde 42,5'e yükselterek hazirandan bu yana 34 puan faiz artıran ve ocak ayında son bir kere daha faiz artırılabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 2024 para politikası metninin de Cuma günü sonuna kadar açıklanması gerekiyor.

Verilere ek olarak yıl sonunda kadar 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

TL, eylül başından bu yana zaman zaman hafiflese de devam eden günlük sınırlı değer kaybını bugün de sürdürdü. Geçen haftayı 29,2395 ile kapatan dolar/TL bu sabah 29,3105'e kadar yükseldi.

BORSADA DÜŞÜŞ

Geçen haftadan bu yana düşüşlerle kısa vadeli ortalamaların altına inen Borsa İstanbul'da düşüş dün hacimlerin düşmesiyle birlikte hız kazandı. BIST-100 endeksi dün yüzde 3,87 düşüşle 7,264.87 puana gerilerken, son haftalarda sanayi şirketlerinden ayrışan bankacılık endeksi de yüzde 3,71 ile güçlü kayıp verdi.

BIST-100 hisselerinin geçen haftadan bu yana gerileyen işlem hacmi ise 42,8 milyar lira ile 27 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görerek 90 günlük ortalamasının yüzde 63 altında gerçekleşti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsalarında yönsüz işlemler görüldü. ABD'de enflasyonun düştüğüne işaret eden verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri indireceği beklentileri daha da kuvvetlenirken dolar endeksi beş ayın dip seviyesine yakın seyretti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,41 yükseldi. Endeks bu yılı yüzde 1,6 artıda kapamaya hazırlanıyor.

Dolar endeksi ise dün temmuz sonundan bu yana en düşük seviye olan 101,42'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 101,6'da yatay seyir izledi. Dolar bu seviyelerden kapanırsa yılın tamamında yüzde 2 düşmüş olacak.