Dolar/TL, Noel tatili sebebiyle haftaya hacimsiz başlayan piyasalarda hafif düşüşle işlem görmesinin ardından, tekrar sınırlı yükselişe geçerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Geçtiğimiz Cuma günü 29,2395 ile haftayı kapatan dolar/TL, bu sabahki 29'un altındaki seviyelerinden tekrar yükselerek, 29,2950 ile yeni zirve seviyesini gördü.

2023'ün son haftasında takip edilecek önemli veriler arasında, yarın açıklanacak kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi yer alıyor. Bu hafta ayrıca, perşembe günü açıklanacak aralık ayı ekonomik güven endeksi izlenecek.

Yılın son işlem günü olan cuma gününde ise borç stoku, bankacılık aylık verileri, iç borçlanma stratejilerinin de açıklandığı yoğun bir veri gündemi olacak.

Bu hafta ayrıca, yapılacak toplantıların ardından 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.