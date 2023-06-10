Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz haftalarda Kent Park’ta vatandaşlar tarafından görüntülenen yaban domuzu, bir kez daha aynı yerde cep telefonu kameralarına yakalandı.

Gece saatlerinde Kent Park’ta konserlerin de yapıldığı alanda 2 yaban domuzunu gören vatandaşlar bir taraftan korku dolu anlar yaşarken, bir yandan da yaban domuzlarını korkutarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Safaalan Ormanlık alanında İkiz Göller bölgesindeki Kurudere’yi takip eden, Kurtdere, Paşadere ve Kördere’yi geçerek Bağlık Mahallesi’nde dere içerisinden Kent Park’a kadar gelen 2 yaban domuzları Çorlu Deresi istikametinden Veliköy’e doğru gecenin karanlığında gözden kayboldu.