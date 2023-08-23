Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde su ürünleri daha çok balıkçılık av sezonunda taze olarak tüketilmektedir. Dört mevsim balık tüketmek için en iyi alternatif olarak satışa sunulan dondurulmuş balık ürünleri, ulaşılabilir ve güvenli olmasıyla da dikkat çekmektedir.İSTANBUL (İGFA) - Gıdanın uzun süre muhafaza edilmesini ve her mevsim tüketicilere ulaşmasını sağlamak ve de kayıpların önüne geçmek için geliştirilen saklama yöntemlerinden olan dondurulmuş su ürünlerinin önemli bir alternatif gıda olarak karşımıza çıktığını söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatmagül Öztürk, gerekli koşullar ve kontroller sağlandığında dondurulmuş balıkların daha güvenilir ve sağlıklı olduğunun altını çizdi.

Balık ve diğer su ürünlerinin taze olduğunda da soğuk zincir araçları ile taşınması ve muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatmagül Öztürk, dondurulmuş balık ürünleri alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Dondurulmuş balık veya herhangi bir ürün alırken mutlaka son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Öztürk, "Marketten dondurulmuş ürün alırken ürünlerin uygun ortamda satışa sunulduğuna ve çözünmediğine dikkat etmek gerekiyor. Tüm dondurulmuş gıdalar gibi marketten çıkarken en son almamız lazım ki o süreçte herhangi bir çözülme yaşanmasın. Aynı gün içerisinde tüketmeyeceksek özel taşıma poşetleri ile taşınmalıdır. Dondurduğumuz balığı çözündükten sonra tekrar dondurmamalıyız. Bu kurallara uyulmadığı takdirde gıda zehirlenmeleri yaşanabilir. Bazı birkaç püf noktaya dikkat ettiğimizde dondurulmuş balık ürünlerini rahatça tüketebilirsiniz” diye konuştu.

Taze balık ile dondurulmuş balık ürünlerinin besin içeriklerinin birbirine benzer olduğunu söyleyen Öztürk, "Dondurulmuş ürünlerin her mevsim balık tüketimine sağladığı katkı yüksektir. Balığın her damak lezzetine hitap eder tariflere dönüştürülmesi de tüketiminin artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.