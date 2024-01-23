Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Dönme Dolap" oyununu seyirciyle buluşturdu.

Körfez Belediyesi’nin ocak ayı etkinliklerinde tiyatroseverler unutulmadı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde oynanan oyuna tiyatroseverler yoğun gösterdi. Belediye Başkanı Şener Söğüt de oyunu izleyenler arasında yer aldı. Keyifli anların yaşandığı oyunda salon tamamen doldu.

Tiyatro bitiminde sahneye çıkan Söğüt, "Salondaki bu güzelliği, heyecanı ve mutluluğu görünce düzenlenen etkinlikler daha da kıymetli hale geliyor. Kültür sanat etkinliklerimiz aralıksız devam ediyor. Bu akşam da bu güzel oyunu sizlerle buluşturuyor olmak bizleri ayrıca mutlu etti. Çok güzel bir oyundu, oynayan tiyatro oyuncularına çok teşekkür ediyorum" dedi.