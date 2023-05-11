Seçimlere kısa süre kala siyasi partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. CHP 2. Bölge milletvekili adayı Erkan Dönmez sosyal medya hesabından “Günaydın, Ferdi Tayfur söylüyor "Sensiz Virane Oldu Bizim Sokaklar." Biz geldiğimizde yaşamın hiç bir yerinde çukur bırakmayacağız. Size söz veriyoruz, Erkan Dönmez sözünden dönmeyecek” ifadesiyle paylaştığı videoda İnegöl’ün bozuk yollarına dikkat çekti.

Kartal marka arabaya binen Dönmez, Ferdi Tayfur’un “Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar” isimli şarkısı ile klip çekerek İnegöl’ün yollarına dikkat çekti.

Dönmez klipinde şu ifadeleri kullandı; Şu milyon dolarlık ihracat yapan bizim İnegöl’e revamı bu sokaklar, Allah nasip edecek sayenizde milletvekili olacağız. Yollardaki çukurları değil yaşamdaki tüm çukurları birlikte dolduracağız.