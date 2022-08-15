İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımı sporcuları, Güneydoğu Avrupa Şampiyonası öncesi Milli Takıma seçildi.

Oryantiring branşında ortaya koyduğu başarılarla adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımı, milli takıma kazandırdığı sporcularla da ay yıldızlı formaya hizmet ediyor. 23-28 Ağustos 2022 tarihlerinde Romanya’da gerçekleştirilecek olan Güneydoğu Avrupa Şampiyonası öncesi DOSTUM Oryantiring Takımından 4 sporcu milli takıma seçildi.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımı sporcularından; Hilal Oruç Elit Kategori, Semanur Özdemir 20 Yaş, Aleyna Minden 16 yaş ve Azra Coşkun 16 yaş kategorilerinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Ayrıca DOSTUM Oryantiring Antrenörü Tarık Şeker’de Milli Takım antrenörü olarak şampiyonada görev yapacak. İnegöl’e milli gurur yaşatan sporcular, şampiyonadan da şampiyonluklarla dönmeyi hedefliyor.