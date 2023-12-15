Haftanın finansal raporunda döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Dolar, bugün 29 TL'nin üzerinde seyrederek haftanın son işlem gününde güçlü bir performans sergiliyor. Euro ise tarihi bir rekora imza atarak ilk defa 31,95 TL seviyesine yükseldi. Döviz piyasasındaki bu tarihi yükseliş, özellikle son aylarda belirgin bir ivme kazanmış durumda.

Dolar ve euro, uzun süredir üst üste rekorlar kırarak yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar, artık 29 TL'nin üzerinde kararlı bir şekilde işlem görüyor. Euro ise haftayı kapatırken bir kez daha tarihi zirvesini gördü.

Dolar/TL paritesi, geçen hafta tarihinde ilk kez aşılan 29 TL'nin üzerinde seyrini sürdürüyor. Bugün itibarıyla 29,0440 seviyesinden işlem gören doların önceki kapanışı 29,0065 seviyesinde gerçekleşmişti.

Öte yandan, Euro/TL paritesi geçtiğimiz ay boyunca birçok kez rekor kırarak bugün tarihinde ilk defa 31,9585 seviyesine ulaştı. Saat 09.35 itibarıyla 31,9234 seviyesinden işlem gören euro, önceki kapanışını ise 31,9061 seviyesinden yapmıştı.