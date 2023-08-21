Merkez Bankası’nın Perşembe günü faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar yükselişle başadı. Faiz kararında piyasaların beklentisi yüzde 20.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını 24 Ağustos Perşembe günü açıklayacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17,5 seviyesine yükseltmişti.

Yapılacak açıklama ile birlikte faizin yüzde 20’ye çıkarılması bekleniyor.

Döviz fiyatlarının artacağına değinen döviz bürosu sahibi, “Piyasalar bu haftaya yükselişle başladı. Cuma gecesi dolar kapanışı 27.10’lardaydı, bugün ise 27.16 lirayla açtı. Faiz kararı dolayısıyla fiyatlar yükselir gibi duruyor. Dolar yükselişte, Euro ise ona paralel yükseldi.” dedi.

https://youtu.be/AKjIe2UAo00

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 103,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,05 üzerinde 1,0880'den işlem görüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü aktararak, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.