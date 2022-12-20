Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanı Murat Balakuş, İnegöl’ün batı girişi, itfaiye önü ve çevre yolu noktasında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulunması gerektiğini belirterek, “Öneri olarak bölgeyi rahatlamak adına sinyalizasyon sitemi ile yoğunluğun kontrol altına alınabileceğini, bölge girişlerinin yoğunluğun ve kazaların önüne geçilerek çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan DP Başkanı Murat Balakuş, “Her ortamda konuşulan üzere İnegöl’ümüzde trafik sorunu ortada. Bazı arterlerde gün içerisinde ve akşam yoğunluğunda iyice keşmekeş haline gelmekte olduğu aşikardır. Bizim bu konuda dikkat çekmek istediğimiz nokta İnegöl’ün batı girişi, itfaiye önü ve çevre yolu noktasında sabah ve akşam kazalara sebep verecek şekilde trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Yoğun trafik akışı olan bu bölgede genellikle hafif hasarlı kazalar olmakta. Bu konuda bu arterleri kullanan vatandaşlarımız ve çevre sakinleri bu keşmekeşe bir çare bulunmasını talep etmektedirler. DP İlçe teşkilatı olarak daha büyük kazalara ve can kayıpları olmaması adına yetkililerimizden bu bölgeye bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Öneri olarakta bölgeyi rahatlamak adına sinyalizasyon sitemi ile yoğunluğun kontrol altına alınabileceğini, bölge girişlerinin yoğunluğun ve kazaların önüne geçilerek çözülmesini talep ediyoruz. Yapılacak bu sistem ile önemli arterleri birbirine bağlayan bu bölge birçok noktayı da rahatlatmış olur. Bu sorunun çözülmesini umar, ortak paydamızın yaşanabilir bir İnegöl olduğunun atlını çizmek isteriz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, İnegöl’ümüze ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı haktan niyaz ederiz” diye konuştu.